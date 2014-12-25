Власти не будут сокращать ни одну городскую программу - мэр

Все городские программы будут выполнены в полной мере - Собянин

Экономическая ситуация в стране не отразится на социальной сфере и развитии города, а все намеченные программы будут выполняться. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью трем телеканалам – "Россия-24", "Россия-1" и "Москва 24".

"Мы ни от одной программы не собираемся отказываться, и я надеюсь, что все те показатели, которые намечены, будут выполняться. Другой вопрос, что те вложения, которые делает город, должны быть максимально эффективными, в том числе это касается размещения городского заказа", – подчеркнул мэр Москвы.

При этом он отметил, что девальвация рубля и инфляционные риски касаются Москвы в первую очередь, так как потребление импорта в столице одно из самых больших среди регионов России. Это связано прежде всего с покупкой импортных лекарств, медицинской техники, части строительных материалов. "Но мы всё-таки стараемся закупать в большинстве своем российскую технику", – пояснил Сергей Собянин.

Он также уточнил, что в сложившейся ситуации власти стараются поддержать инвесторов. Большинство из них остались в Москве, и по прогнозам в следующем году ожидается не уменьшение, а небольшое увеличение объема инвестиций.