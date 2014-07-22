Сергей Собянин назначил замглавы Главного архивного управления Москвы

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Мэр Москвы назначил нового заместителя начальника Главного архивного управления Москвы. Им стал Игорь Чистяков, с которым заключен служебный контракт сроком на год, следует из документов, размещенных на портале правительства Москвы.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин назначил нового главу управы района Фили-Давыдково. Этот пост занял Сергей Галянин.

С чиновником заключен служебный контракт на год. В последнее время он исполнял обязанности главы района.

Предыдущий глава управы Фили-Давыдково Алексей Шестопалов в январе был назначен на должность заместителя префекта Северного округа столицы.