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Мэр Москвы

22 мая 2012, 15:47

В стройкомплексе Москвы создан новый департамент

мэр Москвы новые территории департаменты Владимир Жидкин Сергей Собянин

В структуре Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы образован Департамент развития новых территорий. Об этом 22 мая на заседании столичного Правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает сайт Мосгосстройнадзора.

Новый департамент займется анализом градостроительных решений, принятых для развития присоединенных к столице территорий. Кроме того, на новое подразделение возложены обязанности по подготовке документов территориального планирования и координации работы ведомств по развитию новых земель, сказал мэр.

Руководителем департамента назначен Владимир Жидкин, ранее занимавший должность заместителя председателя Правительства Московской области.

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