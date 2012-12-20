Две ярмарки меда пройдут в Коломенском в следующем году

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Две ярмарки меда и продуктов пчеловодства состоятся в Москве в 2013 году. Они пройдут с 1 по 17 марта и с 9 августа по 22 сентября в музее-заповеднике "Коломенское".

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, организатором ярмарок меда является Ростовская региональная общественная организация "Национальный союз пчеловодов". Контролировать распоряжение мэр поручил своему заместителю Андрею Шаронову.

Участвовать в ярмарке смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, производящие мед и продукты пчеловодства, сообщается в документе, опубликованном на сайте столичного департамента торговли и услуг.

Напомним, в августе Сергей Собянин отменил проведение ярмарок меда в Манеже и Царицыно. Манеж было решено преобразовать в культурный, образовательный и информационный центр. А территория музея-заповедника "Царицыно" была признана неприспособленной для торговли.