Собянин: автобусный парк Москвы обновлен на 95%

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Автобусный парк Москвы обновлен на 95 процентов и является одним из самых молодых среди мегаполисов мира, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения 17-го автобусного парка и осмотра новых автобусов, которые были закуплены Мосгортрансом.
Мэр Москвы отметил, что столица является крупнейшим в России заказчиком новых городских автобусов. Начиная с 2010 года, было закуплено 5998 современных комфортабельных автобусов. Кроме того, в 2016 году свой подвижной состав полностью обновили частные перевозчики, закупив 2 тысячи автобусов.
История вопросаНовые автобусы закупаются по контрактам жизненного цикла, в рамках которых производитель обязуется оказывать услуги сервисного обслуживания и ремонта подвижного на протяжении 7 лет. Это позволяет сократить расходы на закупку автобусов примерно на 20 процентов и повысить надежность и безопасность перевозок пассажиров.
Средний возраст московских автобусов составляет 4,3 года. В 2017 году Мосгортранс приобретет еще более 900 новых автобусов.