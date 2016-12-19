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19 декабря 2016, 11:42

Мэр Москвы

Собянин: автобусный парк Москвы обновлен на 95%

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Автобусный парк Москвы обновлен на 95 процентов и является одним из самых молодых среди мегаполисов мира, сообщил Сергей Собянин в ходе посещения 17-го автобусного парка и осмотра новых автобусов, которые были закуплены Мосгортрансом.

Мэр Москвы отметил, что столица является крупнейшим в России заказчиком новых городских автобусов. Начиная с 2010 года, было закуплено 5998 современных комфортабельных автобусов. Кроме того, в 2016 году свой подвижной состав полностью обновили частные перевозчики, закупив 2 тысячи автобусов.

История вопроса

Новые автобусы закупаются по контрактам жизненного цикла, в рамках которых производитель обязуется оказывать услуги сервисного обслуживания и ремонта подвижного на протяжении 7 лет. Это позволяет сократить расходы на закупку автобусов примерно на 20 процентов и повысить надежность и безопасность перевозок пассажиров.

Средний возраст московских автобусов составляет 4,3 года. В 2017 году Мосгортранс приобретет еще более 900 новых автобусов.

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