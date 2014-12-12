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Мэр Москвы

12 декабря 2014, 15:54

Москва и Анкара подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы

мэр Москвы Турция соглашения Анкара договоры власть Сергей Собянин

Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Сергей Собянин и мэр Анкары Мелих Гекчек на IV Московском урбанистическом форуме подписали программу сотрудничества на 2015-2017 годы.

Она предусматривает обмен опытом и взаимные консультации по основным направлениям развития городского хозяйства, включая общественный транспорт и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, городское планирование, жилищно-коммунальное хозяйство, социальную защиту населения, охрану окружающей среды, развитие информационных технологий и спорта, а также сохранение культурного наследия.

В ходе встречи мэры подробно обсудили опыт Москвы и Анкары в решении дорожно-транспортных проблем, включая развитие общественного транспорта, организацию парковочного пространства, строительство объектов транспортной инфраструктуры и применение новых технологий ремонта дорог.

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Отметим, Москва имеет традиционно крепкие деловые, культурные и общественные связи со столицей Турции, которые были установлены в 1965 году. С 1992 года взаимодействие администраций Москвы и Анкары осуществляется на основе протокола о дружбе и сотрудничестве.

За девять месяцев 2014 года число туристов из Турции в Москве увеличилось на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2013 года и составило 117 тысяч человек. По итогам прошлого года товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и турецкими партнерами составил три миллиарда долларов.

Напомним, ранее Москва подписала соглашения о сотрудничестве с Северной Осетией, Дагестаном, Камчатским краем, Римом, Ригой и Миланом. При этом соглашения с иностранными городами предполагают не только торговлю и культурный обмен, но и взаимное увеличение потока туристов.

Кроме того, Сергей Собянин и мэр Тель-Авива Рон Хульдаи в ходе встречи обсудили вопросы партнерства двух городов в сфере туризма, инноваций, поставок сельскохозяйственной продукции, рекламы и обеспечения безопасности.

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