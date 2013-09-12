Инаугурация Сергея Собянина пройдет в музее ВОВ на Поклонной горе

Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Сегодня, 12 сентября, в 18:00 состоится торжественная церемония вступления в должность мэра Москвы Сергея Собянина.

Традиционно инаугурация проходит в парадном Белом зале столичной мэрии, однако в этом году традицию решили нарушить. Церемония пройдет в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Во время официального вступления в должность Сергей Собянин принесет присягу на Уставе города Москвы, произнеся слова клятвы мэра. После принесения присяги ему вручат должностной знак "Мэр города Москвы".

Знак Сергею Собянину вручит председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Раньше знак передавал председатель Мосгордумы, но в связи с тем, что мэр теперь избирается всенародно, должностной знак ему вручает руководитель Мосгоризбиркома.

Кроме должностного знака, мэр получит удостоверение. Это лист формата А4, на который нанесены водяные знаки и городская символика. На протяжении всей церемонии будет звучать гимн Российской федерации.

После принесения присяги Сергей Собянин будет считаться официально вступившим в должность мэром Москвы.

Телеканал "Москва 24" проведет прямую трансляцию инаугурации избранного мэра Москвы Сергея Собянина.

Накануне Московская городская избирательная комиссия официально зарегистрировала Сергея Собянина избранным мэром Москвы.

Напомним, 8 сентября, в Единый день голосования, в столице прошли выборы мэра. Победителем в первом туре признан Сергей Собянин, получивший 51,37% голосов избирателей.