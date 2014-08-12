Мэр Москвы поручил создать штаб по развитию отечественных производств

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В Москве создадут специальный штаб по развитию отечественных производств для импортозамещения. Об этом в ходе посещения технопарка "Строгино" сообщил Сергей Собянин.

"Штаб будет помогать нашим предприятиям создавать собственное производство - высокотехнологичное, инновационное - для замещения тех направлений, которые сегодня невозможно будет поставлять по импорту. Я думаю, это будет большой плюс и для москвичей и для экономики", - отметил мэр столицы. Он добавил, что в городе существует шесть технопарков и один технополис.

"Мы недавно были в технопарке "Москва", который построит еще дополнительный корпус на 100 тысяч квадратных метров. В этом году должно быть закончено строительство совершенно нового технопарка МФТИ, и эта площадка в дальнейшем также будет активно развиваться. И большой федеральный проект "Сколково" также продолжает развиваться, строиться, и Москва активно в нем участвует", - уточнил Сергей Собянин.

В свою очередь, замглавы департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Михаил Ан сообщил, что до конца года статус технопарка планируется присвоить еще двум-трем предприятиям.

Как развиваются Технополисы Москвы

Он добавил, что в Москве работают большие городские и федеральные программы поддержки продвижения продукции. "Мы стараемся работать индивидуально с каждой компанией. Плюс московский рынок очень большой и привлекательный, поэтому та продукция, которая производится, - она востребована", - заключил Михаил Ан.

Технопарк "Строгино" был создан в 2007 году. В его состав входят пре-инкубатор, предоставляющий место командам, разрабатывающим проекты (максимум на год); бизнес-инкубатор для компаний, оформляющих идеи в работающий проект (до трех лет), собственно технопарк – производственные, складские и офисные помещения, и сервисная зона - площадка для компаний, обслуживающих малые предприятия.

В технопарке "Строгино" запустили новую линию по производству лекарств

С 2010 года площади технопарка используются на 95% - там находятся 50 компаний, семь из них имеют статус резидента. Из бизнес-инкубатора за пять лет вышли 120 компаний, 75% из них продолжают работать.

Всего к 2017 году в столице могут появиться десять технопарков, пять технополисов и три индустриальных парка. Как отметил Сергей Собянин, в 2014 году году закончится стройка технопарка МФТИ и инноцентра Сколково. "Также столичные власти создадут координационный штаб по развитию отечественного производства для импортозамещения, который будет помогать нашим предприятиям", - сказал мэр. Кроме того, до конца года планируется присвоить статус технопарка еще трем предприятиям.

Какие льготы предоставляют технопаркам

Для резидентов технопарков правительство Москвы установливает льготы: речь идет об освобождении от уплаты налога на имущество, а также об установлении для резидентов пониженной ставки по налогу на прибыль, зачисляемого в бюджет города.

Налоговая ставка для подобных организаций составит 13,5% в отношении прибыли, полученной от деятельности, осуществляемой на территории технополиса, технопарка или индустриального парка.

Льготы предоставляются на 10 лет с момента присвоения организации статуса резидента или управляющей организации технополиса, технопарка или индустриального парка.