Большинство пособий переведут в электронный вид – Собянин

Сергей Собянин. Фото: ИТАР-ТАСС

Власти Москвы со следующего года планируют перевести большинство социальных пособий в электронный вид. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на форуме социальных работников Москвы.

В электронный вид переведут материнские, семейные и детские пособия. Подобное нововведение позволит сэкономить время и силы многим жителям столицы.

Собянин также подчеркнул, что со следующего года функции по профилактике сиротства в Москве и устройству в семьи детей, оставшихся без попечения родителей, возьмет на себя департамент соцзащиты населения. Также в ведение Департамента будут переданы детские дома, сообщает пресс-служба Правительства Москвы.

Мэр Москвы напомнил, что программа социальной защиты населения является крупнейшей государственной программой города. В 2012 году на ее финансирование выделили 336 миллиардов рублей.

По его словам, в текущем году в десятках домов престарелых, в санаториях и центрах социального обслуживания созданы все условия для комфортного проживания, лечения и отдыха пожилых людей. Кроме того, отметил мэр, в последние годы столица стала "более дружелюбной" к инвалидам.

"Инвалиды выходят из четырех стен, потому что все больше учреждений открывает свои двери для людей с ограниченными возможностями", - добавил Собянин.