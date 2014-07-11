В трех районных управах меняется руководство

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Распоряжением Сергея Собянина от должностей освобождены главы управ Тверского и Обручевского районов – Олег Ворона и Галина Сбитнева. Оба руководителя территориальных органов власти уволены с госслужбы по собственной инициативе.

Кроме того, мэр Москвы назначил главой управы района Раменки Владимира Хихленко, ранее выполнявшего обязанности заместителя главы управы по социальным вопросам и вопросам потребительского рынка.

Как сообщало издание M24.ru, 8 июля распоряжением Сергея Собянина был снят с должности глава управы Пресненского района Александр Тарасов. Чиновник попался на имитации работы в сети: он разместил на портале Наш город фотографию, подтверждающую, что по просьбам жителей на одном из домов Грузинской улицы повесили табличку с адресом. Однако на самом деле просьбу граждан о размещении таблички так и не выполнили.