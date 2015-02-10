Власти Москвы и Минпромторг подписали соглашение о сотрудничестве

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Сергей Собянин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подписали соглашение о взаимодействии в сфере промышленной политики.

"Хотел бы поблагодарить Дениса Валентиновича и коллег из Минпромторга за ту продуктивную работу, которую мы активно проводили в последние месяцы. Речь шла не только о выработке соглашений, которые определяют процедуру взаимодействия между Москвой и министерством, но и уже о наработке конкретных направлений – локализации, импортозамещения, развития отечественного производства, таких как микроэлектроника, авиационная отрасль", – сказал мэр Москвы после подписания документа.

Денис Мантуров отметил, что в ходе совместной работы были намечены планы, которые будут реализованы в ближайшее время. "В том числе планы по участию предприятий Москвы по импортозамещению, таких отраслей у нас больше 18. Мы также провели беседу по поводу развития торговли, по поводу малых форм торговли и в части создания логистических центров", – заявил министр.

Он также подчеркнул, что Минпромторг России полностью солидарен с Москвой по вопросам торговли - от малых форм до создания логистических центров.

"Поэтому мы сегодня договорились о подписании соглашения, которое, как я считаю, даст дополнительный импульс для взаимодействия по всем перечисленным направлениям, чтобы получать максимальный эффект и периодически сверять часы на предмет тех результатов, на которые мы рассчитываем", - добавил Мантуров.

Соглашение предусматривает совместную подготовку проектов нормативных правовых актов и программ в сфере промышленной политики и государственного регулирования торговой деятельности. Планируется обмен информацией о состоянии и перспективах развития промышленности и торговли и о создании новых предприятий.

Столичное правительство обеспечит благоприятные условия для реализации федеральных проектов в сфере развития промышленности на территории города, в том числе путем предоставления региональных льгот и особых условий аренды земли. В свою очередь, Минпромторг окажет содействие в создании и развитии инновационных и наукоёмких производств в столице.