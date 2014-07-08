Собянин поручил обеспечить безопасность гонок "Формулы-1" в Москве

Сергей Собянин на заседании правительства Москвы во вторник поручил обеспечить безопасность стартов популярной гоночной серии "Формула-1". Соревнования пройдут на Кремлевской набережной и Васильевском спуске с 10 по 13 июля.
"Количество зрителей, которые посещают это мероприятие, превышает 100 тысяч человек", - подчеркнул мэр Москвы.
По словам Собянина, необходимо провести все организационные мероприятия на высшем уровне.
Ссылки по теме
Заезды болидов "Формулы-1" уже стали традиционными для столицы. Они всегда проводятся в одном и том же месте - на Васильевском спуске и Кремлевской набережной - и неизменно собирают большое количество зрителей.
В показательных стартах принимают участие ведущие пилоты самой известной гоночной серии. Так, в Москву приезжал двукратный чемпион мира в "Формуле-1" Фернандо Алонсо.