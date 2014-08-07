Благоустройство Цветного бульвара завершено – Собянин

Сергей Собянин оценил результаты благоустройства Цветного бульвара

Сергей Собянин объявил об окончании работ по благоустройству Цветного бульвара. Там высадили новые деревья и кустарники, обновили газон, разбили цветники с клумбами, установили скамейки, поставили информационные стенды и урны.

"Проект на Цветном бульваре – логичное продолжение работы по благоустройству скверов Садового кольца", - отметил мэр. Также Собянин подчеркнул, что бульвар "естественным образом" связывает Бульварное и Садовое кольца.

Мэр добавил, что место стало "более благоустроенным, освещенным и комфортным" и выразил надежду, что москвичи "дадут положительную оценку работе, которая была проведена".

Благоустройство Цветного бульвара началось в 2013 году. За это время там высадили более 50 деревьев и трех тысяч кустарников, разбили цветники и клумбы, создали система автоматического полива.

Для прогулок и отдыха на Цветном бульваре установлены новые скамейки, появились информационные указатели, стенды с историческими сведениями, урны для мусора, отреставрированы фонари.

Напомним, в мае завершили благоустройство 16 скверов и зеленых зон вдоль Садового кольца. Для каждого объекта был разработан индивидуальный план благоустройства, который учитывал историческую значимость и расположение. Там посадили деревья, установили новые системы освещения с элементами верхнего и нижнего света, скамейки и садовые диваны. Кроме того, в скверах появились урны и ограды, в том числе созданные по авторским проектам.

Всего в 2014 году планируется благоустроить 100 общественных территорий: парков, бульваров и скверов.

Как благоустраивают скверы и парки

Также до конца года планируется создать еще 53 народных парка общей площадью около 100 га, 25 из них организуют за счет бюджета города. Народные парки обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО – по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО – по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО – по 3 объекта.

