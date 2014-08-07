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Мэр Москвы

07 августа 2014, 16:05

Благоустройство Цветного бульвара завершено – Собянин

мэр Москвы благоустройство улицы Цветной бульвар озеленение города Сергей Собянин

Сергей Собянин оценил результаты благоустройства Цветного бульвара

Сергей Собянин объявил об окончании работ по благоустройству Цветного бульвара. Там высадили новые деревья и кустарники, обновили газон, разбили цветники с клумбами, установили скамейки, поставили информационные стенды и урны.

"Проект на Цветном бульваре – логичное продолжение работы по благоустройству скверов Садового кольца", - отметил мэр. Также Собянин подчеркнул, что бульвар "естественным образом" связывает Бульварное и Садовое кольца.

Мэр добавил, что место стало "более благоустроенным, освещенным и комфортным" и выразил надежду, что москвичи "дадут положительную оценку работе, которая была проведена".

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Благоустройство Цветного бульвара началось в 2013 году. За это время там высадили более 50 деревьев и трех тысяч кустарников, разбили цветники и клумбы, создали система автоматического полива.

Для прогулок и отдыха на Цветном бульваре установлены новые скамейки, появились информационные указатели, стенды с историческими сведениями, урны для мусора, отреставрированы фонари.

Напомним, в мае завершили благоустройство 16 скверов и зеленых зон вдоль Садового кольца. Для каждого объекта был разработан индивидуальный план благоустройства, который учитывал историческую значимость и расположение. Там посадили деревья, установили новые системы освещения с элементами верхнего и нижнего света, скамейки и садовые диваны. Кроме того, в скверах появились урны и ограды, в том числе созданные по авторским проектам.

Всего в 2014 году планируется благоустроить 100 общественных территорий: парков, бульваров и скверов.

Как благоустраивают скверы и парки

Также до конца года планируется создать еще 53 народных парка общей площадью около 100 га, 25 из них организуют за счет бюджета города. Народные парки обустраиваются в ЦАО (7 объектов), СЗАО (8 объектов), ВАО и ЮЗАО – по 6 объектов, САО, ЮВАО, ЮАО и ЗАО – по 5 объектов, а в СВАО и ЗелАО – по 3 объекта.

Где появятся народные парки в 2014 году

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