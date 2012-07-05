Собянин назначил зампрефекта Центрального округа столицы

Сергей Собянин. Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил заместителем префекта Центрального административного округа Вадима Павлова.

"Вадим Павлов принят на государственную гражданскую службу города Москвы и назначен на должность заместителя префекта Центрального административного округа", – сообщили РИА Новости в администрации города.

Как уточняет "Интерфакс", с Павловым был заключен служебный контракт на четыре года.

Напомним, что в июне от должности зампрефекта Центрального округа был освобожден Алексей Виноградов. Он курировал в префектуре вопросы ЖКХ и благоустройства территорий.

Кроме того, распоряжением мэра первым заместителем главы столичного департамента культурного наследия переназначена Ирина Савина.