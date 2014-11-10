В Москве 30 человек отравились в ресторане

Более 20 музыкантов из Владивостока отравились в московской гостинице

Массовое отравление произошло в одном из ресторанов в центре столицы. В больницу доставлены более 20 человек - участников музыкального коллектива, сообщает телеканал "Москва 24".

Накануне вечером за помощью к медикам в одном из ресторанов в Скатерном переулке обратились около 30 музыкантов, прилетевших в столицу из Приморского края.

"19 человек были госпитализированы, остальным медицинская помощь была оказана на месте", - сказал источник. Вместе с тем он не исключил, что пищевое отравление музыканты могли получить еще при вылете в Москву.

В настоящее время в ресторане в Скатерном переулке идет проверка.