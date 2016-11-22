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Ученые нашли способ блокировать передачу ВИЧ половым путем, сообщает РИА Новости.

Речь идет о новом антиретровирусном препарате, который помимо препятствия размножению ВИЧ в организме, полностью исключает шанс передачи заболевания половым путем.

Дэниэл Подзамчер из университета Барселоны рассказал, что от 5 до 25 процентов ВИЧ-инфицированных мужчин, принимающих антиретровирусные препараты, сохраняют риск передачи инфекции своим половым партнерам, однако новое лекарство полностью исключит эту вероятность.