Москва 24 покажет, как не болеть в новом учебном году

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Департамент здравоохранения Москвы открывает второй сезон лектория "Бегу к врачу" – цикла просветительских бесед о современной медицине и здоровье. 11 сентября в парке "Зарядье" пройдет лекция, посвященная здоровью школьников. О том, как укрепить иммунитет и защититься от гриппа, расскажет главный педиатр и детский нефролог Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

На лекции речь также пойдет и о тех взрослых болезнях, которые берут свое начало в детстве. Что нужно делать, чтобы избежать хронических заболеваний. Слушатели узнают о правильных режиме и распорядке дня, сбалансированном питании и занятиях физкультурой.

В беседе также примет участие заведующий отделением травматологии детской городской клинической больницы имени Башляевой, кандидат медицинских наук, травматолог-ортопед Баир Самбатов.

Прямую трансляцию смотрите 11 сентября в 19:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.