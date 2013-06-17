На "Платформе" пройдет II Международный фестиваль медиаперформансов

Фото: platformaproject.ru

С 18 по 27 июня в рамках проекта "Платформа" на "Винзаводе" пройдет II Международный фестиваль медиаперформансов. В этом году в нем примут участие художники и артисты из США, Швейцарии, Германии, Японии и России. Практически все работы будут представлены в России впервые.

18 и 19 июня пройдет мастер-класс "Сценическая композиция с медиатехнологиями Live-i". Пионеры жанра медиаперформансов Марк Кониглио и Дон Стоппиэльо поставят перед художниками задачи и помогут соединить воедино артиста и аудиовизуальные средства для создания уникальной и целостной работы.

19 июня швейцарец Янн Маруссич проведет экстремальные опыты со своим телом. Он позволит синей жидкости сочиться, словно это кровь или пот. Без ученых он не смог бы осуществить свою задумку, так что его перформанс Blue Remix стоит отнести к science art ("научное искусство"). В выступлении Маруссича также примет участие российский музыкант и саунд-арт художник Сергей Касич. Начало – в 20:00.

22 июня коллектив Troika Ranch устроит часовой хореографический перформанс Loopdriver. В нем используются сложные повторяющиеся отрезки движений, музыки и видео. При этом с каждым повторением значение повторений возрастает, и шесть танцоров продолжают вырываться из них. Начало – в 18:00.

Фото: platformaproject.ru

24 июня российский FX Quartet покажет аудиовизуальный перформанс "Черные ангелы и голоса китов", основанный на музыке американского композитора Джорджа Крама. Работа включает в себя академические музыкальные произведения, театральное пространство и мультимедийное действие. Тем самым ломается представление традиционного академического исполнения и становится возможным донести до зрителя авангардную музыку. Начало – в 20:00.

Также 24 и 27 июня в рамках фестиваля на большом экране покажут абстрактную работу аудиовизуального искусства Ульфа Лангхайнриха под названием Drift-Line-Blue. Из-за отсутствия знаков и образов зритель получит опыт эстетического восприятия, не похожий на обычный поход в кинотеатр. Начало – в 20:00.

25 июня Лангхайнрих проведет мастер-класс на тему "Расплавленное тело, растворенное пространство — эстетические стратегии для достижения тотального опыта". Начало – в 20:00.

26 июня японский артист Хироаки Умеда представит танцевальный медиаперформанс Holistic Strata. В нем будут использованы монохрономные частицы и проведена оригинальная работа со светом. Несмотря на отсутствие образов, представление выглядит цельным и полным. Начало – в 20:00.

27 июня дуэт Model5 представит зрителю перформанс-инсталляцию Granular Synthesis ("Гранулярный синтез"). Лицо японской актрисы Akemi Takeya, разделенное на четыре временных отрезка, представляет из себя клонов. На экранах будет показано драматургическое развитие их жизней.