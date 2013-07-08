7 золотых наград завоевали россияне на Универсиаде в воскресенье

Сборная России на Универсиаде в Казани возглавила общекомандный зачет

Студенческая сборная России завоевала семь золотых наград в первый медальный день Универсиады в Казани. Самый богатый урожай - 3 золотых медали - принесли в копилку России борцы куреш.

Первое золото для России завоевал Евгений Кузнецов, выигравший соревнования в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

В борьбе на поясах, которая не так давно стала национальным видом спорта в России, три золотых медали завоевали Азамат Лейпанов, Алибек Хапаев и Алибек Лепшоков.

В командных соревнованиях по спортивной гимнастике не было равных сборной России. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 Алия Мустафина, а также Ксения Афанасьева, Татьяна Набиева, Мария Пасека и Анна Дементьева выиграли награду высшей пробы.

В толкании ядра первенствовал россиянин Александр Лесной, а в турнире саблистов победу одержал Камиль Ибрагимов.

После первого медального дня Универсиады Россия возглавляет общий зачет с 7 золотыми, 2 серебряными и 8 бронзовыми медалями. Ближайшими преследователями россиян являются южнокорейские спортсмены, завоевавшие 3 золотых и одну бронзовую награды.