Российская сборная заняла первое место медального зачета Паралимпиады

Российская сборная заработала 11 медалей на Паралимпиаде

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Сочи. Сейчас в активе российской паралимпийской сборной 12 медалей. По количеству медалей Россия занимает первое место, на втором - Германия, и на третьем - Украина.

Лысова стала первой на дистанции 6 км в категории "с нарушением зрения". "Серебро" выиграла другая россиянка, Юлия Будалеева.

Напомним, первое "золото" для России на паралимпиаде заработал биатлонист Роман Петушков. А россиянка Светлана Коновалова выиграла серебряную медаль в биатлоне на дистанции 6 километров сидя.

Также сегодня горнолыжница Инга Медведева взяла серебро в скоростном спуске стоя. А самую первую медаль Паралимпиады для России завоевала Александра Францева. Она выиграла бронзу в скоростном спуске в соревнованиях спортсменок с нарушением зрения.

Паралимпийские игры в Сочи продлятся до 16 марта.