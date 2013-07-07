Россияне завоевали 5 золотых наград в первый день Универсиады в Казани

Россияне завоевали 5 золотых медалей на Универсиаде в Казани

В первый соревновательный день на Универсиаде в Казани российская сборная завоевала 14 медалей, в том числе 5 золотых, передает телеканал "Москва 24".

Россияне стали лучшими в таких дисциплинах как спортивная гимнастика, фехтование на саблях, толкание ядра, прыжки в воду, борьбе на поясах.

На этих соревнованиях наша сборная самая представительная - 663 спортсмена. Из них почти четверть - москвичи.

Универсиада в Казани завершится 17 июля. Всего будут разыграны более 350 комплектов медалей по 27 видам спорта.

В соревнованиях принимают участие более 600 представителей России. В составе нашей команды выступают почти 20 олимпийских чемпионов, в том числе легкоатлеты Иван Ухов и Юлия Зарипова, дзюдоист Арсен Галстян и прыгун в воду Илья Захаров.