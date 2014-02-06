Олимпийские медали доставили спецрейсом из Москвы в Сочи

Фото: Press-office of Manufacturer of Olympic medals "ADAMAS"

Спецрейсом из Москвы в Сочи доставили Олимпийские и Паралимпийские медали. Всего в столицу зимних Олимпийских игр прибыло 1254 медали.

На всем пути следования медалей соблюдались беспрецедентные меры безопасности.

До прибытия в Сочи, медали совершили путешествие по крупнейшим городам России: Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Новосибирск, Ставрополь, Волгоград, Тюмень, Иркутск, Саратов, Уфу, Самару, Мурманск и другие крупнейшие города России.

"Уже через несколько дней первые комплекты наград обретут своих хозяев, и я уверен: Игры в Сочи будут такими же красивыми, зрелищными и содержательными, как эти медали", - сказал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на торжественной церемонии презентации Олимпийских медалей в Сочи.

Награды изготовили на столичном ювелирном заводе "АДАМАС". Отметим, что это первый случай в истории олимпийского движения, когда медали Игр делаются на ювелирном заводе - обычно этим занимаются монетные дворы.

Напомним, Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля. Более двух тысяч спортсменов поведут борьбу за победу в 15 видах программы.