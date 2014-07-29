Про кино: режиссер Владимир Алеников поделится секретами профессии

Владимир Алеников. Фото: alenikov.ru

Режиссер, писатель, переводчик, сценарист и продюсер Владимир Алеников прочтет во вторник, 29 июля, лекцию в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Владимир Алеников снимал "Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные" и "Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные". Он продюсировал американский фильм "Голливудский мусор", режиссером и автором сценария которого стал Филипп Волкен. Также в числе работ Аленикова – документальная картина "Пять вечером с Олегом Табаковым".

Когда : 29 июля в 14.30

: 29 июля в 14.30 Кто : режиссер Владимир Алеников

: режиссер Владимир Алеников О чем : о кино и режиссуре

: о кино и режиссуре Кому смотреть : киноманам и всем, кто хотел бы попробовать себя в режиссуре

Начало трансляции - в 14.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

Трансляция завершена.