Французский художник Кристиан Жин научит москвичей рисовать комиксы

Фото: garageccc.com

8 июня в "Гараже" парка Горького (у Пионерского пруда) французский художник, автор известных комиксов Кристиан Жин проведет мастер-класс для всех, кто хочет научиться рисовать собственные комиксы. Он поделится с москвичами секретами мастерства и особенностями своего стиля.

Кристиан Жин - французский художник, автор комиксов, входящих в золотой фонд 9-го искусства. Наиболее известна его пост-апокалиптическая антиутопия "Снег" по сценарию Дидье Конвара. Он работает в самых разных жанрах, - от юмористического до исторического – и более чем за 40 лет карьеры создал свой особый стиль, благодаря которому заслужил звание ведущего европейского автора.

Самые известные работы художника: футуристическая сага "Финкель" об экологическом равновесии; приключенческий боевик "Капитан Сабр" и "Великая тень" – о существовании человека.

В настоящее время автор работает над крупной древней фреской "Щиты Марса".

Начало мастер-класса - в 16:00, вход свободный.