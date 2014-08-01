Про кино: москвичей научат снимать голливудские фильмы

Фото: М24

В пятницу, 1 августа, в рамках встреч с экспертами MediaNovation в пространстве Api Moscow пройдет мастер-класс "Киномагия". Участникам расскажут, как снять недорогое фантастическое голливудское кино, используя видео-инструменты и цифровую обработку.

Проведет мастер-класс режиссер и сценарист Антон Уткин. Эксперт ответит на вопросы об арт-индустрии, инновационных трендах в искусстве, бизнесе и технологиях.

Антон Уткин – режиссер короткометражек, сценарист, композитор, колумнист. Проектировал футуристические диджитал-продукты под собственной маркой.

Когда: 1 августа, в 19.00 1 августа, в 19.00 Кто: режиссер, сценарист, композитор Антон Уткин О чем: о съемках фильмов Кому смотреть: начинающим режиссерам, сценаристам и операторам



Начало трансляции в 19.00. Запись мастер-класс будет выложена на сайте

Трансляция завершена.