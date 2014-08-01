Про кино: москвичей научат снимать голливудские фильмы

Фото: М24
В пятницу, 1 августа, в рамках встреч с экспертами MediaNovation в пространстве Api Moscow пройдет мастер-класс "Киномагия". Участникам расскажут, как снять недорогое фантастическое голливудское кино, используя видео-инструменты и цифровую обработку.
Проведет мастер-класс режиссер и сценарист Антон Уткин. Эксперт ответит на вопросы об арт-индустрии, инновационных трендах в искусстве, бизнесе и технологиях.
Антон Уткин – режиссер короткометражек, сценарист, композитор, колумнист. Проектировал футуристические диджитал-продукты под собственной маркой.
Кто: режиссер, сценарист, композитор Антон Уткин
О чем: о съемках фильмов
Кому смотреть: начинающим режиссерам, сценаристам и операторам
Начало трансляции в 19.00. Запись мастер-класс будет выложена на сайте
Трансляция завершена.