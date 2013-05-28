Водители "ГАЗелей" нарушили ПДД 1,5 тысячи раз за сутки

Фото: ИТАР-ТАСС
Сотрудники ГИБДД в ходе рейда "Газель" выявили 1565 нарушений ПДД водителями микроавтобусов марки Горьковского автозавода.
Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Москве, с 27 по 31 мая в столице пройдет рейд, направленный на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.
Всего инспекторами за первый день рейда было выявлено 143 "Газели" с техническими неисправностями, запрещена эксплуатация 69 таких машин.
Также мероприятие коснулось и остальных автобусов. 86 из них были неисправны, 16 – запрещены к эксплуатации и у шести были выявлены неправомерные изменения.
