Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая 2013, 16:23

Транспорт

Водители "ГАЗелей" нарушили ПДД 1,5 тысячи раз за сутки

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники ГИБДД в ходе рейда "Газель" выявили 1565 нарушений ПДД водителями микроавтобусов марки Горьковского автозавода.

Как сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Москве, с 27 по 31 мая в столице пройдет рейд, направленный на обеспечение безопасности пассажирских перевозок.

Всего инспекторами за первый день рейда было выявлено 143 "Газели" с техническими неисправностями, запрещена эксплуатация 69 таких машин.

Также мероприятие коснулось и остальных автобусов. 86 из них были неисправны, 16 – запрещены к эксплуатации и у шести были выявлены неправомерные изменения.

Сайты по теме


маршрутные такси рейды проверки Газель

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика