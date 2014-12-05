Четверо пассажиров пострадали в ДТП с участием маршрутного такси и легковушки

В ДТП с участием маршрутки пострадали четыре человека

В результате столкновения маршрутного такси и легкового автомобиля на юго-востоке Москвы пострадали четыре человека, сообщили M24.ru в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла днем 5 декабря напротив больницы №68. Там маршрутка врезалась в стоявший автомобиль. На месте аварии наблюдается скопление машин, длина затора – около двух километров.

Похожее ДТП произошло около двух месяцев назад - тогда в маршрутку врезался автомобиль, двигавшийся по встречной полосе. В результате ДТП пострадали четыре человека.