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Акции

06 мая 2012, 19:17

В Москве прошла оппозиционная акция "Марш миллионов"

марш миллионов акции Алексей Навальный Борис Немцов Сергей Удальцов

В Москве прошла оппозиционная акция "Марш миллионов", сообщает РИА Новости.

Первые инциденты начались еще до начала митинга – полиция изъяла у представителей организаторов три палатки, которые те пытались скрытно пронести на площадь в мусорных баках.

"Кроме того, было обнаружено устройство, предварительно опознанное как дымовая шашка, и 50 миллиметровые тубы с пороховыми зарядами не гражданского назначения, предположительно военные фейерверки специального применения", - заявили в правоохранительных органах Москвы.

Около 16:00 участники мероприятия собрались на Калужской площади и, сформировав колонны, начали движение в сторону Болотной. Считается, что всего в акции приняли участие около 30 тысяч человек.

Сам митинг длился всего несколько десятков минут. После того, как участники митинга предприняли попытку прорвать оцепление и начать движение в сторону Красной площади, начались задержания. Кроме того, часть участников шествия попыталась устроить сидячую забастовку около кинотеатра "Ударник", однако их действия были пресечены полицией. В числе задержанных - лидер Левого фронта Сергей Удальцов и блогер Алексей Навальный, а также политик Борис Немцов. В ходе столкновений несколько сотрудников полиции получили ранения.

Увы, не обошлось и без трагического происшествия – в ходе акции в центре города погиб фотограф, который пытался запечатлеть "Марш миллионов" на пленку.

"Неизвестный мужчина с фотоаппаратом-мыльницей полез по пожарной лестнице дома 35 по улице Большая Якиманка. На уровне 5-6 этажа он сорвался и от полученных травм скончался на месте. Об этом в полицию сообщили очевидцы", - заявили в столичной полиции.

В настоящий момент шествие и митинг закончились. Все подходы к Красной и Манежной площадям блокированы сотрудниками правоохранительных органов, проходы по прилегающим переулкам также закрыты. Сотрудники полиции объясняют прохожим, как обойти перекрытые участки города.

Сюжет: Болотное дело

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