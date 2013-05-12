В полумарафоне "Весенний гром" приняли участие две тысячи москвичей

Москвичи приняли участие в полумарафоне на 21 км в парке Горького

Около двух тысяч профессионалов и любителей марафонского бега приняли участие в полумарафое "Веченний гром" в парке Горького.

Несмотря на жару, в этом году забег на 21 километр собрал в четыре раза больше москвичей, чем в прошлом. По мнению организатора соревнований, это связано с проведением в сентябре московского марафона.

Следующий забег длиной в 10 км планируют совершить 22 июня. Спортсмены побегут по московским улицам ночью с фонариками на головах и в светоотражающих жилетах.

Напомним, 27 апреля в столице проходил Открытый чемпионат России по марафону, в нем приняли участие около 200 человек.