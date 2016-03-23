Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 марта 2016, 14:59

Культура

LIVE: отрывок мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри" в Манеже

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

27 марта в Манеже в рамках Культурного форума актеры Московского драматического театра имени Пушкина сыграют отрывок из камерного мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри". В основу сюжета легли рассказы американского писателя "Дары волхвов" и "Последний лист". Режиссер-постановщик – Алексей Франдетти. Премьера состоялась в прошлом году. Спектакль номинирован на премию "Золотая маска-2016" в шести номинациях.

Смотрите прямую трансляцию на портале m24.ru в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 27 марта в 20:00
  • Что: спектакль
  • Кто: актеры Московского драматического театра имени Пушкина
  • Кому смотреть: театралы

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
манеж спектакли прямые трансляции Москва онлайн Москва онлайн: спектакли театры актеры смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика