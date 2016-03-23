LIVE: отрывок мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри" в Манеже

Фото: ТАСС/Сергей Карпов
27 марта в Манеже в рамках Культурного форума актеры Московского драматического театра имени Пушкина сыграют отрывок из камерного мюзикла Питера Экстрома "Рождество О.Генри". В основу сюжета легли рассказы американского писателя "Дары волхвов" и "Последний лист". Режиссер-постановщик – Алексей Франдетти. Премьера состоялась в прошлом году. Спектакль номинирован на премию "Золотая маска-2016" в шести номинациях.
Смотрите прямую трансляцию на портале m24.ru в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 27 марта в 20:00
- Что: спектакль
- Кто: актеры Московского драматического театра имени Пушкина
- Кому смотреть: театралы
