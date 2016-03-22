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Фестивали и праздники

22 марта 2016, 16:51

Экскурсии в полной темноте устроят для гостей Культурного форума

манеж фестивали и праздники маршруты и гиды

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Гости Московского культурного форума, который состоится в Манеже с 25 по 27 марта, смогут посетить экскурсии в совершенно новом формате: они пройдут в полной темноте.

Проводниками в новом мире станут незрячие гиды проекта.

Экскурсии пройдут в специально оборудованном, абсолютно темном помещении. Участники прогуляются по парку, зайдут на ярмарку, смогут потрогать и угадать на ощупь предметы культурного быта, послушать фолк-музыку.

Организаторы акции – авторы проекта "Люди IN", стартовавшего в столице в прошлом году – темнота станет платформой для нового типа взаимодействия между людьми. Прогулки в темноте докажут, что культура доступна каждому.

Увидеть полную программу Культурного форума можно на официальном сайте.

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