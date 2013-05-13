На ВВЦ пройдет форум "Дни малого и среднего бизнеса России-2013"

Фото: ИТАР-ТАСС

Во вторник, 14 мая, в 57 павильоне ВВЦ стартует XII Всероссийский форум "Дни малого и среднего бизнеса России-2013". Представители столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства расскажут о финансовой поддержке малого и среднего бизнеса и образовательных программах для предпринимателей и студентов.

Ведомство также готовит конференцию "Механизмы поддержки малого и среднего бизнеса города Москвы", в рамках которой планируется затронуть вопрос расширения географии бизнеса и тему государственных заказов предпринимателям.

Форум продлится до 17 мая, он объединит выставку продуктов небольших предприятий, конференцию с участием представителей малого и среднего бизнеса, культурно-развлекательную программу, а также деловые конкурсы и смотры.