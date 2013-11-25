Крупнейший европейский лоукостер придет в Россию весной 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Крупнейший в Европе лоукостер Ryanair начнет весной летать из Москвы в Дублин и обратно.

Как сообщает пресс-служба Федерального агентства пассажирского транспорта, рейсы Дублин – Москва – Дублин и Дублин – Санкт-Петербург – Дублин станут доступны с конца марта 2014 года.

Ryanair еще в 2012 году объявил о своем желании развивать рынок в России, так как прямые рейсы из России в Ирландию осуществляются только компанией S7 и только летом.

Ожидается, что в низкий сезон билет будет стоить около 48 евро.

В то же время ИТАР-ТАСС со ссылкой на главу отдела по связям с общественностью Ryanair Робина Кили сообщает, что точные даты выхода перевозчика на рынок неизвестны.

Это не первый европейский лоукостер, который будет работать в России - весной 2013 года начал работать британский перевозчик easyJet. В перспективе лоукостер рассматривает возможность полетов в Россию и из других городов.

Дешевыми авиаперевозками из Европы в Россию займется и Wizz Air. Билеты для пассажиров компании обойдутся примерно в два раза дешевле, чем у конкурентов, - их стоимость начинается от 40 евро.