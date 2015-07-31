Живые поэты: Никита Болотов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
Как всякий день, мой день, в конце концов,
начнется с продуктового.
Спросонья
в Москве кассирши "Алых парусов"
по большей части всё-таки Ассоли…
В столице сушь.
Без дыма, без огня,
но всё же сушь –
скупайте микроклимат!
Молчание преследует меня.
догонит – и последнее отнимет!
Рванёт рукав, повалит на асфальт,
как будто бы назло, наперекор! Ведь
я судорожно жму на Ctrl+Alt+
Delete,
но мне его не переспорить…
Мой случай – швах!
Утопия!
И кто
расскажет вам, чего мне это стоит?!
Я вижу мир, как плоское плато,
наклонное, неровное,
зато
здесь ничего совсем не происходит…
Здесь город наш – как точка наяву,
и, по отвесной глядя в неизбежность,
мы тычем в глаз большому существу,
зрачок его приняв за бесконечность,
за вывернутый наизнанку ноль,
восьмерку в перспективе горизонта…
Есть Пустота, и я – её король!
Есть Тишина, она – моя Джоконда!
И свернутый, как мёбиусов лист,
ползёт на нас размеренно, всеядно
конец всему,
где вновь из-за кулис
смеётся Космос.
Злой.
Невероятный…
Авторские орфография и пунктуация сохранены
