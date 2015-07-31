Живые поэты: Никита Болотов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Москва Возраст: 27 лет Любимые поэты: Гандлевский, Бродский, Бершин

Как всякий день, мой день, в конце концов,

начнется с продуктового.

Спросонья

в Москве кассирши "Алых парусов"

по большей части всё-таки Ассоли…

В столице сушь.

Без дыма, без огня,

но всё же сушь –

скупайте микроклимат!

Молчание преследует меня.

догонит – и последнее отнимет!

Рванёт рукав, повалит на асфальт,

как будто бы назло, наперекор! Ведь

я судорожно жму на Ctrl+Alt+

Delete,

но мне его не переспорить…

Мой случай – швах!

Утопия!

И кто

расскажет вам, чего мне это стоит?!

Я вижу мир, как плоское плато,

наклонное, неровное,

зато

здесь ничего совсем не происходит…

Здесь город наш – как точка наяву,

и, по отвесной глядя в неизбежность,

мы тычем в глаз большому существу,

зрачок его приняв за бесконечность,

за вывернутый наизнанку ноль,

восьмерку в перспективе горизонта…

Есть Пустота, и я – её король!

Есть Тишина, она – моя Джоконда!

И свернутый, как мёбиусов лист,

ползёт на нас размеренно, всеядно

конец всему,

где вновь из-за кулис

смеётся Космос.

Злой.

Невероятный…

Авторские орфография и пунктуация сохранены