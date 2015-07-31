Форма поиска по сайту

31 июля 2015, 19:02

Культура

Живые поэты: Никита Болотов

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Москва
  • Возраст: 27 лет
  • Любимые поэты: Гандлевский, Бродский, Бершин

    • Как всякий день, мой день, в конце концов,


    начнется с продуктового.


    Спросонья


    в Москве кассирши "Алых парусов"


    по большей части всё-таки Ассоли…


    В столице сушь.


    Без дыма, без огня,


    но всё же сушь –


    скупайте микроклимат!


    Молчание преследует меня.


    догонит – и последнее отнимет!


    Рванёт рукав, повалит на асфальт,


    как будто бы назло, наперекор! Ведь


    я судорожно жму на Ctrl+Alt+


    Delete,


    но мне его не переспорить…


    Мой случай – швах!


    Утопия!


    И кто


    расскажет вам, чего мне это стоит?!


    Я вижу мир, как плоское плато,


    наклонное, неровное,


    зато


    здесь ничего совсем не происходит…


    Здесь город наш – как точка наяву,


    и, по отвесной глядя в неизбежность,


    мы тычем в глаз большому существу,


    зрачок его приняв за бесконечность,


    за вывернутый наизнанку ноль,


    восьмерку в перспективе горизонта…


    Есть Пустота, и я – её король!


    Есть Тишина, она – моя Джоконда!


    И свернутый, как мёбиусов лист,


    ползёт на нас размеренно, всеядно


    конец всему,


    где вновь из-за кулис


    смеётся Космос.


    Злой.


    Невероятный…


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература проекты живые поэты читать

