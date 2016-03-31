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Культура

31 марта 2016, 20:14

Живые поэты: Артем Виноградов

литература культура стихотворения живые поэты

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Зеленоград
  • Возраст: 23 года
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Сергей Есенин


    • А Джонни теперь священник
    В какой-то нью-йоркской церкви
    Крохотной и для бедных –
    Той, что не знают клерки
    И толпы воротничков.

    А Джонни сюда добровольно
    Сбежал от жестокости мира.
    Там ему было больно,
    Его там могли, как в тире
    Банальнейше пристрелить.

    Но Джонни все еще помнит
    Запах и вкус кокаина,
    Когда с вожделенным стоном,
    Состроив счастливую мину,
    Вдыхал он свой порошок.

    Был Джонни тогда известен,
    Друзей имел очень много
    Среди бандитов без чести
    И молодежи без Бога.
    Он им порошок продавал.

    Стал Джонни душою чище,
    Торгует в приходе свечами
    И исповедует нищих,
    С лицом неизменно печальным,
    Но в божий не верит дар.

    Он все еще наркодилер
    И просто
    Сменил
    Товар.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

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    • Сюжет: Живые поэты

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