Живые поэты: Артем Виноградов

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А Джонни теперь священник
В какой-то нью-йоркской церкви
Крохотной и для бедных –
Той, что не знают клерки
И толпы воротничков.
А Джонни сюда добровольно
Сбежал от жестокости мира.
Там ему было больно,
Его там могли, как в тире
Банальнейше пристрелить.
Но Джонни все еще помнит
Запах и вкус кокаина,
Когда с вожделенным стоном,
Состроив счастливую мину,
Вдыхал он свой порошок.
Был Джонни тогда известен,
Друзей имел очень много
Среди бандитов без чести
И молодежи без Бога.
Он им порошок продавал.
Стал Джонни душою чище,
Торгует в приходе свечами
И исповедует нищих,
С лицом неизменно печальным,
Но в божий не верит дар.
Он все еще наркодилер
И просто
Сменил
Товар.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
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