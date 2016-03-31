Живые поэты: Артем Виноградов

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Зеленоград Возраст: 23 года Любимые поэты: Иосиф Бродский, Андрей Вознесенский, Сергей Есенин



А Джонни теперь священник

В какой-то нью-йоркской церкви

Крохотной и для бедных –

Той, что не знают клерки

И толпы воротничков.

А Джонни сюда добровольно

Сбежал от жестокости мира.

Там ему было больно,

Его там могли, как в тире

Банальнейше пристрелить.

Но Джонни все еще помнит

Запах и вкус кокаина,

Когда с вожделенным стоном,

Состроив счастливую мину,

Вдыхал он свой порошок.

Был Джонни тогда известен,

Друзей имел очень много

Среди бандитов без чести

И молодежи без Бога.

Он им порошок продавал.

Стал Джонни душою чище,

Торгует в приходе свечами

И исповедует нищих,

С лицом неизменно печальным,

Но в божий не верит дар.

Он все еще наркодилер

И просто

Сменил

Товар.

Авторские орфография и пунктуация сохранены