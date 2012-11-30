В ЦДХ презентуют сборник о запрещенных в СССР книгах

Фото: "Москва 24"

В рамках ярмарки Non/Fiction в ЦДХ 1 декабря пройдет презентация сборника "Тамиздат. 100 избранных книг", собравшего информацию о вышедших за пределами СССР произведениях. Подавляющее большинство из них в Советском Союзе было запрещено.

В сборник вошли книги 83 авторов, написанные с 1921 года по 1984-й. Среди них работы Василия Аксенова, Анны Ахматовой, Иосифа Бродского, Михаила Булгакова, Ивана Бунина, Николая Гумилева, Евгения Замятина, Надежды и Осипа Мандельштамов, Владимира Набокова, Бориса Пастернака, Александра Солженицына, Марины Цветаевой.

В книге можно будет найти библиографическое описание, основные моменты биографии автора, историю создания, сюжетное и эмоциональное содержание, отклики рецензентов, фото, автографы, факсимильные воспроизведения исторических документов по каждому из 100 произведений. Презентация состоится в 15:00 в зоне семинаров №1, сообщает РИА Новости.

Международная ярмарка интеллектуальной литературы Non/Fictio№14 открылась в ЦДХ 28 ноября. Это вторая, после Московской международной книжной выставки-ярмарки (ММКВЯ), по значимости книжная ярмарка столицы. Она продлится до 2 декабря.