30 октября 2015, 20:20

Культура

Живые поэты: Натали Рудковская

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Донецк
  • Возраст: 17 лет
  • Любимые поэты: : Жадан Сергей, Джио Россо, Роберт Рождественский

    • шахты затоплены,
    дети убиты,
    город едва

    дышит.
    небо, скуля,
    сходит с орбиты,
    я схожу с крыши.

    дрожащий закат –
    хрустит небосвод
    над городом алых роз.
    сегодня град –
    и твой самолет
    в кровавое небо вмёрз.

    сегодня град.
    и миномет
    чеканит людские тела.
    трещит автомат,
    сирена ревёт,

    вонзаются зеркала

    в горящую кожу
    изогнутых рук,
    укрывших собой дочь.
    черное ложе,
    свистящий звук,
    последняя в жизни ночь.

    стонет восток,
    хороня свой народ –
    ад в тридцать восемь недель –
    безжалостный бог

    в пылающий год

    льет алую акварель.

    под пологом ночи
    хрустит белый фосфор,
    врывается в окна квартир.
    в воронке от мины

    корчится рвано

    наш неустойчивый мир.

    зачеркнута жизнь.
    но сегодня рассвет
    и я возвращаюсь домой.
    город, держись,
    войны больше нет.
    папа, я снова с тобой.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

