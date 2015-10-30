Живые поэты: Натали Рудковская

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
шахты затоплены,
дети убиты,
город едва
дышит.
небо, скуля,
сходит с орбиты,
я схожу с крыши.
дрожащий закат –
хрустит небосвод
над городом алых роз.
сегодня град –
и твой самолет
в кровавое небо вмёрз.
сегодня град.
и миномет
чеканит людские тела.
трещит автомат,
сирена ревёт,
вонзаются зеркала
в горящую кожу
изогнутых рук,
укрывших собой дочь.
черное ложе,
свистящий звук,
последняя в жизни ночь.
стонет восток,
хороня свой народ –
ад в тридцать восемь недель –
безжалостный бог
в пылающий год
льет алую акварель.
под пологом ночи
хрустит белый фосфор,
врывается в окна квартир.
в воронке от мины
корчится рвано
наш неустойчивый мир.
зачеркнута жизнь.
но сегодня рассвет
и я возвращаюсь домой.
город, держись,
войны больше нет.
папа, я снова с тобой.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
