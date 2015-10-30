Живые поэты: Натали Рудковская

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Донецк Возраст: 17 лет Любимые поэты: : Жадан Сергей, Джио Россо, Роберт Рождественский

шахты затоплены,

дети убиты,

город едва



дышит.

небо, скуля,

сходит с орбиты,

я схожу с крыши.

дрожащий закат –

хрустит небосвод

над городом алых роз.

сегодня град –

и твой самолет

в кровавое небо вмёрз.

сегодня град.

и миномет

чеканит людские тела.

трещит автомат,

сирена ревёт,



вонзаются зеркала

в горящую кожу

изогнутых рук,

укрывших собой дочь.

черное ложе,

свистящий звук,

последняя в жизни ночь.

стонет восток,

хороня свой народ –

ад в тридцать восемь недель –

безжалостный бог



в пылающий год



льет алую акварель.

под пологом ночи

хрустит белый фосфор,

врывается в окна квартир.

в воронке от мины



корчится рвано



наш неустойчивый мир.

зачеркнута жизнь.

но сегодня рассвет

и я возвращаюсь домой.

город, держись,

войны больше нет.

папа, я снова с тобой.

Авторские орфография и пунктуация сохранены