30 июля 2015, 20:01

Живые поэты: Арчет

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 26 лет
  • Любимые поэты: Быков, Рождественский, Высоцкий

    • Так пусто


    без твоего плеча и глаз, меняющих цвет.


    Сражаться бы за тебя на мечах, только меча – нет.


    Не с кем драться и побеждать – некого победить.


    Километры. Они лежат. Лежачих нельзя бить.


    Тебя я знаю уже давно, не зная тебя и дня.


    И все слова прозвучали, но звучали не для меня.


    А взгляды, резкие, как гаррота, пойманы в основном


    по снам и фото. Я для чего-то


    стану твоим сном.


    На остановке поют ветра: "Иди! Уходи! Вставай!",


    туманы до десяти утра. В измороси трамвай,


    и город, североглаз и твёрд, стоит, травинку жуя,


    но, знаешь, – он тебя очень ждёт.


    И в нём тебя жду я.


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
