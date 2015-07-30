Живые поэты: Арчет

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 26 лет Любимые поэты: Быков, Рождественский, Высоцкий

Так пусто

без твоего плеча и глаз, меняющих цвет.

Сражаться бы за тебя на мечах, только меча – нет.

Не с кем драться и побеждать – некого победить.

Километры. Они лежат. Лежачих нельзя бить.

Тебя я знаю уже давно, не зная тебя и дня.

И все слова прозвучали, но звучали не для меня.

А взгляды, резкие, как гаррота, пойманы в основном

по снам и фото. Я для чего-то

стану твоим сном.

На остановке поют ветра: "Иди! Уходи! Вставай!",

туманы до десяти утра. В измороси трамвай,

и город, североглаз и твёрд, стоит, травинку жуя,

но, знаешь, – он тебя очень ждёт.

И в нём тебя жду я.

Авторские орфография и пунктуация сохранены