LIVE: актеры "Гоголь-центра" читают диалоги Захара Прилепина с его альтер эго

M4 апреля в "Гоголь-центре" пройдет презентация книги Захара Прилепина "Семь жизней" и театрализованная читка, в которой примут участие режиссер Кирилл Серебренников, актеры Илья Ромашко, Сергей Муравьев, Мария Селезнева, Роман Шмаков, Сергей Галахов и Дмитрий Жук.

На страницах сборника малой прозы обладатель премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" разговаривает со своим альтер эго, читателем и персонажами других произведений о важном и вечном.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.