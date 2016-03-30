Форма поиска по сайту

30 марта 2016, 14:48

Культура

LIVE: актеры "Гоголь-центра" читают диалоги Захара Прилепина с его альтер эго

M4 апреля в "Гоголь-центре" пройдет презентация книги Захара Прилепина "Семь жизней" и театрализованная читка, в которой примут участие режиссер Кирилл Серебренников, актеры Илья Ромашко, Сергей Муравьев, Мария Селезнева, Роман Шмаков, Сергей Галахов и Дмитрий Жук.

На страницах сборника малой прозы обладатель премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" разговаривает со своим альтер эго, читателем и персонажами других произведений о важном и вечном.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 04 апреля в 19:00
  • Что: театрализованная читка
  • Кто: Захар Прилепин, Кирилл Серебренников, Илья Ромашко, Сергей Муравьев, Мария Селезнева, Роман Шмаков, Сергей Галахов и Дмитрий Жук
  • Кому смотреть: книголюбам

