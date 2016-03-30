LIVE: актеры "Гоголь-центра" читают диалоги Захара Прилепина с его альтер эго

M4 апреля в "Гоголь-центре" пройдет презентация книги Захара Прилепина "Семь жизней" и театрализованная читка, в которой примут участие режиссер Кирилл Серебренников, актеры Илья Ромашко, Сергей Муравьев, Мария Селезнева, Роман Шмаков, Сергей Галахов и Дмитрий Жук.
На страницах сборника малой прозы обладатель премий "Большая книга" и "Национальный бестселлер" разговаривает со своим альтер эго, читателем и персонажами других произведений о важном и вечном.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 04 апреля в 19:00
- Что: театрализованная читка
- Кто: Захар Прилепин, Кирилл Серебренников, Илья Ромашко, Сергей Муравьев, Мария Селезнева, Роман Шмаков, Сергей Галахов и Дмитрий Жук
- Кому смотреть: книголюбам
В ожидании трансляции смотрите:
- Актрисы прочитали детям "Крокодила" и "Сказки на всякий случай"
- Вечер застольной песни в книжном клубе "Гиперион"
- Спектакль "Кто сильней" по пьесе Августа Стриндберга