В России выйдут книги любимого детектива английской королевы

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Издательство "Эксмо" запускает серию книг "Любимый детектив английской королевы". В ней выйдут произведения Энн Перри, одной из самых известных авторов в жанре исторического детектива.

По слухам, книгами Энн Перри зачитывается сама королева Елизавета. В ее книгах присутствуют и обаяние английского детективного романа, и антураж викторианской эпохи, и образы харизматичных сыщиков и хитроумных злодеев.

Первый роман, который выйдет в российской серии книг Энн Перри - "Призрак с Кейтер-стрит". Главная героиня книги Шарлотта никак не может смириться с тем, что ей не позволено высказывать собственные суждения по серьезным поводам и даже читать газеты. Родители Шарлотты мечтают о том, чтобы она помышляла лишь об удачном замужестве.

Но жизнь девушки меняется, когда таинственный убийца объявляет в городе охоту за молодыми девушками. Анализируя немногочисленные сведения, Шарлотта приходит к выводу, что преступления совершает кто-то из ближайшего круга ее семьи. Незаметно для себя девушка втягивается в расследование, которое ведет обаятельный инспектор Питт.

Энн Перри Личность писательницы весьма неоднозначна. В юности она стала соучастницей убийства матери своей подруги. Девушки были схвачены и отправлены в тюрьму, а затем суд запретил им когда-либо встречаться. Однако темное прошлое не помешало Энн Перри стать одной из самых популярных современных английских писательниц. История ее жизни легла в основу фильма Питера Джексона "Небесные создания", в котором роль писательницы сыграла Кейт Уинслет.

Личность писательницы весьма неоднозначна. В юности она стала соучастницей убийства матери своей подруги. Девушки были схвачены и отправлены в тюрьму, а затем суд запретил им когда-либо встречаться. Однако темное прошлое не помешало Энн Перри стать одной из самых популярных современных английских писательниц. История ее жизни легла в основу фильма Питера Джексона "Небесные создания", в котором роль писательницы сыграла Кейт Уинслет.

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