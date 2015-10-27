Форма поиска по сайту

27 октября 2015, 21:18

Живые поэты: Никита Жук

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Киев
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Вадим Цикорий, Мирон Федоров

    В пальто от кутюр тут никто давно не являлся.
    Тут серость панельного блока и лоск новостроя в одном дворе.
    Неделями заживают ожоги на пальцах,
    Из костей регулярно вымывается кальций
    И река заменяет тут любое из мировых морей.

    И даже если такие как мы переедем в столицу,
    Мы все равно найдем такой же убогий и серый двор.
    Ради контрастов.
    Потому что вся человеческая копипаста
    Хуже одного человека, ломающего забор.

    Одиночество тут уже протекает по венам.
    И даже если она будет со мной, это будет не важно.
    Мы – лучшая половина интеллигенции, вечно упоротые портвейном,
    Даже тогда, когда уже запретили продажу

    Спиртного, все равно я знаю, где есть магазины или ларьки.
    Хорошо, что рассвет еще очень неблизко.
    Привет, мы одинокие, пьяные, противные старики,
    Ночью снимаем все свои маски и парики,
    Глотаем прохладный воздух и шелест листьев.

    Так что вот вам ребятки, дворы и ботинки, идите грязюку месите.
    Ей остается только сказать пока,
    Пока мы загниваем в панельных блоках этого поганого сити,
    Утро, песок, портвейн и вяло плетущаяся река.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

