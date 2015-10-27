Живые поэты: Никита Жук

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
Популярно
В пальто от кутюр тут никто давно не являлся.
Тут серость панельного блока и лоск новостроя в одном дворе.
Неделями заживают ожоги на пальцах,
Из костей регулярно вымывается кальций
И река заменяет тут любое из мировых морей.
И даже если такие как мы переедем в столицу,
Мы все равно найдем такой же убогий и серый двор.
Ради контрастов.
Потому что вся человеческая копипаста
Хуже одного человека, ломающего забор.
Одиночество тут уже протекает по венам.
И даже если она будет со мной, это будет не важно.
Мы – лучшая половина интеллигенции, вечно упоротые портвейном,
Даже тогда, когда уже запретили продажу
Спиртного, все равно я знаю, где есть магазины или ларьки.
Хорошо, что рассвет еще очень неблизко.
Привет, мы одинокие, пьяные, противные старики,
Ночью снимаем все свои маски и парики,
Глотаем прохладный воздух и шелест листьев.
Так что вот вам ребятки, дворы и ботинки, идите грязюку месите.
Ей остается только сказать пока,
Пока мы загниваем в панельных блоках этого поганого сити,
Утро, песок, портвейн и вяло плетущаяся река.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: