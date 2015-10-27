Живые поэты: Никита Жук

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Киев Возраст: 22 года Любимые поэты: Иосиф Бродский, Вадим Цикорий, Мирон Федоров

В пальто от кутюр тут никто давно не являлся.

Тут серость панельного блока и лоск новостроя в одном дворе.

Неделями заживают ожоги на пальцах,

Из костей регулярно вымывается кальций

И река заменяет тут любое из мировых морей.

И даже если такие как мы переедем в столицу,

Мы все равно найдем такой же убогий и серый двор.

Ради контрастов.

Потому что вся человеческая копипаста

Хуже одного человека, ломающего забор.

Одиночество тут уже протекает по венам.

И даже если она будет со мной, это будет не важно.

Мы – лучшая половина интеллигенции, вечно упоротые портвейном,

Даже тогда, когда уже запретили продажу

Спиртного, все равно я знаю, где есть магазины или ларьки.

Хорошо, что рассвет еще очень неблизко.

Привет, мы одинокие, пьяные, противные старики,

Ночью снимаем все свои маски и парики,

Глотаем прохладный воздух и шелест листьев.

Так что вот вам ребятки, дворы и ботинки, идите грязюку месите.

Ей остается только сказать пока,

Пока мы загниваем в панельных блоках этого поганого сити,

Утро, песок, портвейн и вяло плетущаяся река.

Авторские орфография и пунктуация сохранены