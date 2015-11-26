Форма поиска по сайту

26 ноября 2015, 20:22

Культура

Живые поэты: Филипп Ордынец

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Филиппа Ордынца из Москвы.

  • Город: Москва
  • Возраст: 28 лет
  • Любимые поэты: Донн, Бродский, Буковски

    • ***
    умалишению
    нет конца
    передавай от детей
    к отцам
    переплавляй в рукава реки
    жги все мосты и беги. беги.

    не оставляй за собой следа
    ляжешь в постель и найдет беда
    лязгнет засов не откроешь глаз
    и не приходится раз на раз

    и не затем ты лишаешь сна
    много страниц, у тебя – одна
    20 минут и в последний бой
    будь человеком, по-волчьи вой,

    стань мне звездой.
    путеводной стань
    я так во мраке этом
    устал.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • orlovsky.poetry@gmail.com
