Живые поэты: Филипп Ордынец

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Филиппа Ордынца из Москвы.
***
умалишению
нет конца
передавай от детей
к отцам
переплавляй в рукава реки
жги все мосты и беги. беги.
не оставляй за собой следа
ляжешь в постель и найдет беда
лязгнет засов не откроешь глаз
и не приходится раз на раз
и не затем ты лишаешь сна
много страниц, у тебя – одна
20 минут и в последний бой
будь человеком, по-волчьи вой,
стань мне звездой.
путеводной стань
я так во мраке этом
устал.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
