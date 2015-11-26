Живые поэты: Филипп Ордынец

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням. Сегодня публикуем стихотворение Филиппа Ордынца из Москвы.

Город: Москва Возраст: 28 лет Любимые поэты: Донн, Бродский, Буковски

***

умалишению

нет конца

передавай от детей

к отцам

переплавляй в рукава реки

жги все мосты и беги. беги.

не оставляй за собой следа

ляжешь в постель и найдет беда

лязгнет засов не откроешь глаз

и не приходится раз на раз

и не затем ты лишаешь сна

много страниц, у тебя – одна

20 минут и в последний бой

будь человеком, по-волчьи вой,

стань мне звездой.

путеводной стань

я так во мраке этом

устал.

Авторские орфография и пунктуация сохранены