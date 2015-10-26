Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 октября 2015, 20:40

Культура

Живые поэты: Мария Ощепкова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Москва
  • Возраст: 18 лет
  • Любимые поэты: Бродский, Рыжий

    • За мои восемнадцать лет было слишком много повешенных.
    Слишком многие режут кожу ночами в объятьях немых квартир.
    И голоса их звучат в моей голове – спокойные, надломленно-нежные.
    Только вечно твердят в тишину – не для них создан был этот мир.

    Все они много пьют, много курят, молчат, напролёт говорят ночами.
    Впрочем так же, как я. Кажется, именно в этом нашли мы друг друга.
    Я от этих речей грущу, спорю, в попытке понять пожимаю плечами.
    Любой разговор наш мы прерываем и ходим, и ходим по кругу.

    Вы слышите? Я же по вас скучаю. Тоскую по вас. Наливаю две чашки чаю.
    И говорю каждый раз только лишь о себе, как последняя эгоистка.
    Вы не имеете права. Даже если вы скажете, что это случилось нечаянно.
    Тебе ведь не всё равно, знаю, ты моя бедная и любимая атеистка.

    Я наблюдала за вами месяцами, годами, а теперь я живу за каждого.
    Приходите ко мне, буду рада. Я за вас вдвойне глубоко дышу.
    И знаю только одно - я не сказала чего-то вам очень важного.
    Я только другим скажу: так больше не надо, не надо,
    Прошу.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика