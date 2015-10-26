Живые поэты: Мария Ощепкова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

Город: Москва Возраст: 18 лет Любимые поэты: Бродский, Рыжий

За мои восемнадцать лет было слишком много повешенных.

Слишком многие режут кожу ночами в объятьях немых квартир.

И голоса их звучат в моей голове – спокойные, надломленно-нежные.

Только вечно твердят в тишину – не для них создан был этот мир.

Все они много пьют, много курят, молчат, напролёт говорят ночами.

Впрочем так же, как я. Кажется, именно в этом нашли мы друг друга.

Я от этих речей грущу, спорю, в попытке понять пожимаю плечами.

Любой разговор наш мы прерываем и ходим, и ходим по кругу.

Вы слышите? Я же по вас скучаю. Тоскую по вас. Наливаю две чашки чаю.

И говорю каждый раз только лишь о себе, как последняя эгоистка.

Вы не имеете права. Даже если вы скажете, что это случилось нечаянно.

Тебе ведь не всё равно, знаю, ты моя бедная и любимая атеистка.

Я наблюдала за вами месяцами, годами, а теперь я живу за каждого.

Приходите ко мне, буду рада. Я за вас вдвойне глубоко дышу.

И знаю только одно - я не сказала чего-то вам очень важного.

Я только другим скажу: так больше не надо, не надо,

Прошу.

Авторские орфография и пунктуация сохранены