Живые поэты: Мария Ощепкова

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
За мои восемнадцать лет было слишком много повешенных.
Слишком многие режут кожу ночами в объятьях немых квартир.
И голоса их звучат в моей голове – спокойные, надломленно-нежные.
Только вечно твердят в тишину – не для них создан был этот мир.
Все они много пьют, много курят, молчат, напролёт говорят ночами.
Впрочем так же, как я. Кажется, именно в этом нашли мы друг друга.
Я от этих речей грущу, спорю, в попытке понять пожимаю плечами.
Любой разговор наш мы прерываем и ходим, и ходим по кругу.
Вы слышите? Я же по вас скучаю. Тоскую по вас. Наливаю две чашки чаю.
И говорю каждый раз только лишь о себе, как последняя эгоистка.
Вы не имеете права. Даже если вы скажете, что это случилось нечаянно.
Тебе ведь не всё равно, знаю, ты моя бедная и любимая атеистка.
Я наблюдала за вами месяцами, годами, а теперь я живу за каждого.
Приходите ко мне, буду рада. Я за вас вдвойне глубоко дышу.
И знаю только одно - я не сказала чего-то вам очень важного.
Я только другим скажу: так больше не надо, не надо,
Прошу.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: