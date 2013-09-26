Романы о Джеймсе Бонде возвращаются на книжные прилавки

Фото: ИТАР-ТАСС

Британский книжный рынок пополнился громкой новинкой, свет увидела очередная книга о Джеймсе Бонде. Роман называется "Соло", а его автором стал Уильям Бойд.

На этот раз история разворачивается в Африке. Джеймс Бонд должен в одиночку остановить кровопролитную гражданскую войну в богатом нефтью вымышленном государстве Занзарин, на западе Африки. Выбор континента не случаен, Уильям Бойд давно неравнодушен к Африке, и это уже вторая его книга, в которой писатель отправляет своих героев на "черный континент".

Существует несколько десятков романов бондианы, созданных разными авторами, но британские СМИ считают, что именно у новой истории об агенте "007" есть все шансы стать блокбастером. Бойд - единственный, кто сумел повторить стиль "отца" агента "007" Яна Флеминга и создать классического Бонда, многопьющего человека, больше всего на свете любящего риск и доверяющего своей удаче.

Таким знаменитого шпиона создал Флеминг, в прошлом морской офицер, журналист и писатель, несколько раз побывавший в советской Москве. Ян Флеминг написал 14 книг о Джемсе Бонде, буквально жил созданным им миром и сам был похож на своего героя. Скончался Флеминг от сердечного приступа во время игры в гольф.