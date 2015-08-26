Живые поэты: Джезебел Морган

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Город: Санкт-Петербург Возраст: 22 года Любимые поэты: Вивиан Фламберг, МКБ-10, Гумилев



я знаю сотню твоих имён на всех языках земли,

в кого ты будешь (и был) влюблён, о ком голова болит,

я знаю наперечет рубцы на узкой твоей спине

и что ты лучшая из вакцин из всех, что подходят мне



ты так же знаешь меня насквозь, навыворот, на просвет:

и тихий смех, и взрывную злость, и шёпот мой нараспев,

и самый жгучий, грызущий страх приходишь ко мне забыть,

чтоб слушать сказки далеких стран и прятаться от судьбы.



мы совпадаем до мелочей: вот родинки и рубцы,

до абсолюта – ничья/ничей – сиамские близнецы.

и в это сходство мы влюблены до солнечных брызг внутри:

одни и те же мы видим сны, сердец совпадает ритм.



с другими мы говорим не в такт, с другими не делим вздох,

и абсолютная пустота внутри нас свила гнездо.

она пробила нас как игла, оставила в темноте.

ничейность смотрит из наших глаз,

из наших непрочных тел.



и это дикое ни-че-го сплело нас в один клубок.

мы будем рядом из года в год, друг другу и царь, и бог.

пусть разрывает весь мир война, нас этот не тронет вид.



ведь пустота породнила нас

гораздо сильней любви.

Авторские орфография и пунктуация сохранены