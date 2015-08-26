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26 августа 2015, 19:09

Литература

Живые поэты: Джезебел Морган

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 22 года
  • Любимые поэты: Вивиан Фламберг, МКБ-10, Гумилев


    • я знаю сотню твоих имён на всех языках земли,
    в кого ты будешь (и был) влюблён, о ком голова болит,
    я знаю наперечет рубцы на узкой твоей спине
    и что ты лучшая из вакцин из всех, что подходят мне

    ты так же знаешь меня насквозь, навыворот, на просвет:
    и тихий смех, и взрывную злость, и шёпот мой нараспев,
    и самый жгучий, грызущий страх приходишь ко мне забыть,
    чтоб слушать сказки далеких стран и прятаться от судьбы.

    мы совпадаем до мелочей: вот родинки и рубцы,
    до абсолюта – ничья/ничей – сиамские близнецы.
    и в это сходство мы влюблены до солнечных брызг внутри:
    одни и те же мы видим сны, сердец совпадает ритм.

    с другими мы говорим не в такт, с другими не делим вздох,
    и абсолютная пустота внутри нас свила гнездо.
    она пробила нас как игла, оставила в темноте.
    ничейность смотрит из наших глаз,
    из наших непрочных тел.

    и это дикое ни-че-го сплело нас в один клубок.
    мы будем рядом из года в год, друг другу и царь, и бог.
    пусть разрывает весь мир война, нас этот не тронет вид.

    ведь пустота породнила нас
    гораздо сильней любви.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

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    • Сюжет: Живые поэты
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