Живые поэты: Петр Термен

Город: Санкт-Петербург Возраст: 24 года Любимые поэты: И. Анненский, О. Мандельштам, Г. Иванов

Таблеткою растворяется город

в вихре белой метели.

время запирается в своей

комнате

плачет в постели

исчезает и гаснет день

теряет беспечность

ребенок

увидев глаза

ледяного страха

книга в руках

смыкается словно плаха

мир замирает

на шпиле адмиралтейства

время дрожит

оплакивая соседство

со смертью, жизнью и прочими –

надоели

город смеется огнями

и всхлипывает шагами

встряхиваются ели

пустынею под ногами

поскрипывают снежинки

в небе

плывут облака

как игрушечные машинки

город таблеткою

гаснет в вихре метели

небо горит звездою –

как мы хотели.

Авторские орфография и пунктуация сохранены