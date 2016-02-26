Форма поиска по сайту

26 февраля 2016, 19:41

Культура

Живые поэты: Петр Термен

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 24 года
  • Любимые поэты: И. Анненский, О. Мандельштам, Г. Иванов

    • Таблеткою растворяется город
    в вихре белой метели.
    время запирается в своей
    комнате
    плачет в постели

    исчезает и гаснет день
    теряет беспечность
    ребенок
    увидев глаза
    ледяного страха

    книга в руках
    смыкается словно плаха

    мир замирает
    на шпиле адмиралтейства
    время дрожит
    оплакивая соседство
    со смертью, жизнью и прочими –
    надоели

    город смеется огнями
    и всхлипывает шагами
    встряхиваются ели
    пустынею под ногами
    поскрипывают снежинки

    в небе
    плывут облака
    как игрушечные машинки
    город таблеткою
    гаснет в вихре метели
    небо горит звездою –
    как мы хотели.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература стихи живые поэты

