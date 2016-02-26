Живые поэты: Петр Термен

Проект "Живые поэты" о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения современных поэтов читайте на m24.ru по будням.
Таблеткою растворяется город
в вихре белой метели.
время запирается в своей
комнате
плачет в постели
исчезает и гаснет день
теряет беспечность
ребенок
увидев глаза
ледяного страха
книга в руках
смыкается словно плаха
мир замирает
на шпиле адмиралтейства
время дрожит
оплакивая соседство
со смертью, жизнью и прочими –
надоели
город смеется огнями
и всхлипывает шагами
встряхиваются ели
пустынею под ногами
поскрипывают снежинки
в небе
плывут облака
как игрушечные машинки
город таблеткою
гаснет в вихре метели
небо горит звездою –
как мы хотели.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
