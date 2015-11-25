Живые поэты: Не Осень

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.
***
закрывая глаза, не спи –
в тебе оживает стих.
в тебе оживает Бог.
вдыхай этот мир
залпом.
и над тобою сник
цвет ночных чернил.
мы выиграли этот бой –
счастье ощутишь вмиг
и его
запах.
это к тому, что ты –
взросла плющом витым
из меня, как из
семени.
луна обнимает пустырь –
они вместе до глубоких седин.
и это к тому, что мы
не имеем прошедшего
времени.
Авторские орфография и пунктуация сохранены
