Живые поэты: Не Осень

Город: Калининград Возраст: 21 год Любимые поэты: Иосиф Бродский, Уолт Уитмен, Карен Джангиров

***

закрывая глаза, не спи –

в тебе оживает стих.

в тебе оживает Бог.

вдыхай этот мир

залпом.

и над тобою сник

цвет ночных чернил.

мы выиграли этот бой –

счастье ощутишь вмиг

и его

запах.

это к тому, что ты –

взросла плющом витым

из меня, как из

семени.

луна обнимает пустырь –

они вместе до глубоких седин.

и это к тому, что мы

не имеем прошедшего

времени.

Авторские орфография и пунктуация сохранены