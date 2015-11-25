Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября 2015, 20:02

Культура

Живые поэты: Не Осень

Проект "Живые поэты" – о тех, кто делает литературу будущего. Новые стихотворения молодых поэтов читайте на m24.ru по будням.

  • Город: Калининград
  • Возраст: 21 год
  • Любимые поэты: Иосиф Бродский, Уолт Уитмен, Карен Джангиров

    • ***
    закрывая глаза, не спи –
    в тебе оживает стих.
    в тебе оживает Бог.
    вдыхай этот мир
    залпом.

    и над тобою сник
    цвет ночных чернил.
    мы выиграли этот бой –
    счастье ощутишь вмиг
    и его

    запах.

    это к тому, что ты –
    взросла плющом витым
    из меня, как из

    семени.

    луна обнимает пустырь –
    они вместе до глубоких седин.
    и это к тому, что мы
    не имеем прошедшего

    времени.

    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    • Сюжет: Живые поэты
    литература проекты стихи живые поэты

    Главное

    АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

    OK
    закрыть
    Обратная связь
    Форма обратной связи
    Прикрепить файл

    Отправить

    закрыть
    Яндекс.Метрика