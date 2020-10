По книге "Человек в высоком замке" Филипа Дика снимут сериал

Фото: ИТАР-ТАСС

Научно-фантастический роман американского писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика "Человек в высоком замке" (The Man in the High Castle) превратят в сериал. Экранизацией займется один из сценаристов легендарных "Секретных материалов" (The X-Files) Фрэнк Спотниц.

Режиссерское кресло телеверсии "Человека в высоком замке" займет Дэвид Семел, приложивший руку к сериалам "Ганнибал" (Hannibal), "Штамм" (The Strain), "Американская история ужасов" (American Horror Story), сообщает Deadline.

События романа разворачиваются в 1962 году, но в альтернативной реальности – здесь нацистская Германия и Япония выиграли Вторую мировую войну и захватили США. Несколько выживших евреев прячутся, скрывая настоящие имена. Некоторые герои романа читают книгу, в которой рассказывается альтернативная история мира: в котором, наоборот, Германия и Япония проиграли войну.

За "Человека в высоком замке" Дик получил премию "Хьюго".