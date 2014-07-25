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Сериалы

25 июля 2014, 17:49

По книге "Человек в высоком замке" Филипа Дика снимут сериал

литература сериалы экранизации Филип К. Дик Человек в высоком замке

Фото: ИТАР-ТАСС

Научно-фантастический роман американского писателя-фантаста Филипа Киндреда Дика "Человек в высоком замке" (The Man in the High Castle) превратят в сериал. Экранизацией займется один из сценаристов легендарных "Секретных материалов" (The X-Files) Фрэнк Спотниц.

Режиссерское кресло телеверсии "Человека в высоком замке" займет Дэвид Семел, приложивший руку к сериалам "Ганнибал" (Hannibal), "Штамм" (The Strain), "Американская история ужасов" (American Horror Story), сообщает Deadline.

События романа разворачиваются в 1962 году, но в альтернативной реальности – здесь нацистская Германия и Япония выиграли Вторую мировую войну и захватили США. Несколько выживших евреев прячутся, скрывая настоящие имена. Некоторые герои романа читают книгу, в которой рассказывается альтернативная история мира: в котором, наоборот, Германия и Япония проиграли войну.

За "Человека в высоком замке" Дик получил премию "Хьюго".

Произведения Филипа К. Дика экранизируют достаточно часто. Так, по мотивам его романов сняты фильмы "Бегущий по лезвию" (Blade Runner), "Вспомнить все" (Total Recall), "Меняющие реальность" (The Adjustment Bureau), "Особое мнение" (Minority Report), "Час расплаты" (Paychek).

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