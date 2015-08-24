В МУЗЕОНе пройдет книжно-кулинарная ярмарка

Фото: m24.ru/ Александр Авилов

30 августа в парке искусств МУЗЕОН в рамках Года литературы пройдет II Книжно-кулинарная ярмарка "Пища для ума". Об этом сообщают организаторы.

Гости ярмарки смогут встретиться с писателями Алисой Ганиевой и Мариной Степновой, кулинарами Татьяной Алексеевой, Ольгой Сюткиной, Антоном Прокофьевым и другими.

Кроме того, здесь пройдут презентации книжных новинок, литературные дискуссии и мастер-классы, на которых шеф-повара научат всех желающих готовить блюда, описанные в литературных произведениях.