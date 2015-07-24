Живые поэты: Дмитрий Адамович

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

Город: Санкт-Петербург Возраст: 26 лет Любимые поэты: Фёдор Сваровский, Иосиф Бродский, Линор Горалик

если бы можно было

воплотиться

стать запахом

я бы выбрал утренний

свежей выпечки

который слышится из кондитерской

на первом этаже соседнего дома

чтобы каждый прохожий

запахом тем ведомый

вспоминал о чём-то глубоко личном

внутреннем

чтобы чувствовал

улыбался

легко дышал

запахом близким взрослым и малышам

чтобы остановился

сделал глубокий вдох

посмотрел на солнечный луч

и частицы пыли им освещённые

чтобы был счастлив

как те влюблённые

взявшие кофе и круассаны

если бы мы выбирали сами

я бы стал запахом

Авторские орфография и пунктуация сохранены