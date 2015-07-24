Форма поиска по сайту

24 июля 2015, 19:07

Культура

Живые поэты: Дмитрий Адамович

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.

  • Город: Санкт-Петербург
  • Возраст: 26 лет
  • Любимые поэты: Фёдор Сваровский, Иосиф Бродский, Линор Горалик

    • если бы можно было


    воплотиться


    стать запахом


    я бы выбрал утренний


    свежей выпечки


    который слышится из кондитерской


    на первом этаже соседнего дома


    чтобы каждый прохожий


    запахом тем ведомый


    вспоминал о чём-то глубоко личном


    внутреннем


    чтобы чувствовал


    улыбался


    легко дышал


    запахом близким взрослым и малышам


    чтобы остановился


    сделал глубокий вдох


    посмотрел на солнечный луч


    и частицы пыли им освещённые


    чтобы был счастлив


    как те влюблённые


    взявшие кофе и круассаны


    если бы мы выбирали сами


    я бы стал запахом


    Авторские орфография и пунктуация сохранены

    Как поучаствовать в проекте

    Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому:

  • "ВКонтакте"
  • Facebook
  • orlovsky.poetry@gmail.com
    Сюжеты: Живые поэты , Год литературы на m24.ru
    литература проекты живые поэты читать

