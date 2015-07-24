Живые поэты: Дмитрий Адамович

Сетевое издание m24.ru продолжает проект "Живые поэты". Ежедневно мы публикуем по одному стихотворению молодых авторов, чтобы попробовать представить себе литературу будущего.
если бы можно было
воплотиться
стать запахом
я бы выбрал утренний
свежей выпечки
который слышится из кондитерской
на первом этаже соседнего дома
чтобы каждый прохожий
запахом тем ведомый
вспоминал о чём-то глубоко личном
внутреннем
чтобы чувствовал
улыбался
легко дышал
запахом близким взрослым и малышам
чтобы остановился
сделал глубокий вдох
посмотрел на солнечный луч
и частицы пыли им освещённые
чтобы был счастлив
как те влюблённые
взявшие кофе и круассаны
если бы мы выбирали сами
я бы стал запахом
Авторские орфография и пунктуация сохранены
Как поучаствовать в проекте
Вы тоже можете стать героем проекта "Живые поэты". Для этого напишите его куратору Андрею Орловскому: